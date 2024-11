Mercato PSG : Poussé vers la sortie, Kolo Muani lance un défi à Luis Enrique

Pas dans les plans de Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est annoncé sur le départ cet hiver. Mais l’attaquant du PSG a un tout autre plan pour son avenir immédiat.

Mercato PSG : Kolo Muani ferme la porte à un départ en janvier

Malgré une situation complexe au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne souhaite pas quitter le club de la capitale lors du prochain mercato hivernal. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, l’international français a une nouvelle fois écarté cette éventualité de manière catégorique.

« Me voir partir du PSG en janvier, une possibilité ? Non. Pour ma part, je n’ai jamais envisagé cette option. Je veux continuer à travailler, à montrer mes qualités et à donner le meilleur de moi-même », a déclaré l’attaquant de 25 ans.

Un choix fort alors que l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort voit son temps de jeu se réduire considérablement sous les ordres de Luis Enrique. Mais qu’est-ce qui pousse Kolo Muani à rester malgré les sollicitations de nombreux clubs européens ?

Randal Kolo Muani veut prouver à Luis Enrique qu’il s’est trompé

Lié au PSG jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance de l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Mais le natif de Bondy semble déterminer à faire changer d’avis au technicien espagnol, qui ne compte que très peu sur lui. Mais l’ancien prodige du FC Nantes sait que pour attirer l’attention du coach, il doit pousser ses performances au maximum.

« Je dois travailler plus et marquer l’esprit de Luis Enrique quand il fait appel à moi », a expliqué le chouchou de Didier Deschamps. Kolo Muani est conscient que l’entraîneur espagnol a confiance dans l’ensemble de son effectif, ce qui inclut le joueur français.

Mais ce dernier se sait tenu de donner encore plus pour mériter d’être titularisé régulièrement. Sur son état d’esprit, le compatriote de Kylian Mbappé a assuré qu’il n’est pas « triste, mais c’est le football. » Pas donc question de se laisser abattre et place au travail pour convaincre Luis Enrique.