Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago sur le départ du FCN, un cador grec se positionne

En manque de temps de jeu au FC Nantes, l’attaquant camerounais Ignatius Ganago envisage de quitter le FCN lors du prochain mercato. Un club grec serait prêt à s’attacher ses services.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago sur le départ du FCN, le Panathinaïkos intéressé

L’aventure de l’attaquant camerounais Ignatius Ganago au FC Nantes pourrait bientôt toucher à sa fin. Arrivé au FC Nantes en provenance de l’OGC Nice à l’été 2022, Ignatius Ganago n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire indiscutable chez les Canaris. Handicapé par les blessures, notamment une rupture des ligaments croisés du genou qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison dernière, il n’a disputé que 51 matchs toutes compétitions confondues en deux ans et demi.

Cantonné au rôle de remplaçant depuis le début de la saison, Ignatius Ganago chercherait désormais à quitter la Beaujoire et rejoindre un nouveau club cet hiver pour avoir plus de temps de jeu. Selon les informations du média camerounais 237foot, Ignatius Ganago aurait même demandé à ses dirigeants de faciliter son départ. Et un premier club se serait manifesté pour l’accueillir et le relancer : le Panathinaïkos.

Le club grec, à la recherche d’un attaquant de pointe, aurait jeté son dévolu sur le Camerounais pour renforcer son secteur offensif. Évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt, Ignatius Ganago pourrait donc rapidement quitter le FC Nantes si les deux clubs parviennent à trouver un accord.