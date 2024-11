Angers SCO : Retour des internationaux avant le choc face à l’AJ Auxerre

La reprise du championnat de Ligue 2 approche à grands pas, avec un duel décisif entre Angers SCO et l’AJ Auxerre prévu ce dimanche 24 novembre. Pour préparer ce rendez-vous crucial, le club angevin a vu le retour de plusieurs joueurs internationaux dans le groupe dirigé par Alexandre Dujeux.

Himad Abdelli et deux autres joueurs de retour à l’entraînement

Après une trêve internationale de deux semaines, le championnat reprend ses droits avec la 12e journée. Actuellement 15e au classement avec 10 points, Angers SCO lutte pour s’éloigner de la zone de relégation et aborde cette rencontre face à Auxerre avec l’ambition de décrocher une victoire capitale.

Ce mardi, la séance d’entraînement à La Baumette a marqué le retour de plusieurs joueurs internationaux. Parmi eux, Himad Abdelli, Carlens Arcus et Marius Courcoul étaient présents et ont rejoint le groupe. Himad Abdelli, milieu de terrain algérien de 25 ans, revient d’une trêve positive avec les Fennecs : un nul 0-0 face à la Guinée équatoriale et une victoire écrasante 5-1 contre le Liberia ont permis à l’Algérie de valider sa qualification pour la CAN 2025 au Maroc.

Yassin Belkhdim et Zinedine Ferhat toujours absents

En revanche, certains joueurs manquaient à l’appel lors de cette séance. Yassin Belkhdim et Zinedine Ferhat n’étaient pas présents sur le terrain ce mardi. Blessé au mollet depuis le 4 octobre dernier, Zinedine Ferhat a récemment repris le chemin de La Baumette. Toutefois, il n’est pas encore apte à s’entraîner pleinement avec ses coéquipiers. Ce mardi, le joueur algérien de 31 ans s’est échauffé avec le groupe avant de poursuivre un travail individuel avec un préparateur physique. L’objectif d’Alexandre Dujeux et des supporters est de voir Zinedine Ferhat en forme pour renforcer le milieu de terrain lors du déplacement à Auxerre.