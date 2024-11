Mercato LOSC : Trois cadors anglais foncent sur Lucas Chevalier à Lille

Le gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier, croule sous les offres à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Trois géants de Premier League se bousculent pour le déloger de Lille.

Mercato LOSC : Lucas Chevalier, la pépite de Lille, affole la Premier League !

Le gardien de but français, Lucas Chevalier, révélé au grand public grâce à ses performances avec le LOSC et sa sélection en équipe de France lors de la dernière trêve internationale, ne cesse de faire grimper sa cote. Les plus grands clubs européens se l’arrachent déjà.

Selon les informations de TBR Football, trois cadors de Premier League s’intéressent au gardien de but du LOSC : Tottenham, Manchester United et Chelsea. Les Spurs et les Red Devils, satisfaits de leurs gardiens actuels, suivent quand de près la situation de Lucas Chevalier et pourraient débarquer en cas de besoin. De son côté, Chelsea, toujours à la recherche d’un gardien capable de concurrencer Robert Sanchez, aurait également coché le nom du Français sur sa short-list.

Mais l’intérêt pour Lucas Chevalier ne se limite pas à l’Angleterre. Des géants européens comme le Real Madrid, Manchester City, Newcastle United, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid suivraient également de près l’évolution de la situation.

Lucas Chevalier est sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027 et est estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, il a déjà disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues avec Lille et a encaissé 19 buts.