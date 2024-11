Classement ASSE : Dall’Oglio peut-il faire rebondir l’AS Saint-Etienne face au Montpellier HSC ?

Le classement de l’ASSE demeure l’enjeu majeur de la rencontre face au Montpellier HSC, samedi à 19 heures. Les Verts ont besoin d’une victoire pour quitter la zone rouge et distancer leur adversaire.

Classement ASSE : Les Verts jouent gros face au MHSC pour quitter la zone rouge

Le classement de l’ASSE n’est pas du tout confortable avant d’affronter le Montpellier HSC, samedi à Geoffroy-Guichard. Les Verts sont 16èmes et en position de barragistes avec 10 points. Les Montpelliérains sont quant à eux derniers avec 7 points.

Ce match est donc crucial pour les deux équipes. L’ASSE et le MHSC auront à cœur d’améliorer leur classement respectif. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a l’opportunité de gagner trois places. Elle pourra compter sur le soutien massif de ses supporters pour arracher les trois points. Une victoire lui permettrait de creuser l’écart avec l’équipe de Jean-Louis Gasset. Quant au Montpellier HSC, son objectif est de rejoindre l’ASSE au classement et ainsi de quitter la dernière place du championnat.

Gasset et Khazri : Des retrouvailles avec l’ASSE

L’entraîneur des Pailladins et leur attaquant Wahbi Khazri connaissent bien l’ambiance bouillante de Geoffroy-Guichard et sont prêts à y faire face. Gasset a été l’entraîneur de l’ASSE entre décembre 2017 et juin 2019, tandis que l’attaquant tunisien a défendu les couleurs stéphanoises de juillet 2018 à juillet 2022.

Quel sera le classement de l’ASSE et de Montpellier HSC à l’issue de cette confrontation ? Réponse samedi soir.