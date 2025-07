Mercato : Le RC Lens recalé par un crack de 23 ans !

Le mercato estival freine le RC Lens dans un dossier aussi ambitieux que prometteur. Les Sang et Or viennent en effet d’essuyer un gros échec dans le transfert de Mathias Kvistgaarden.

Mercato : Mathias Kvistgaarden dit NON au RC Lens

Ces derniers jours, le RC Lens a ciblé le profil de Mathias Kvistgaarden, jeune avant-centre danois évoluant à Brøndby IF. Le natif de Birkerød sort d’une saison étincelante avec 23 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Il s’est illustré grâce à sa palette technique et à sa précision devant le but, permettant à son club de se qualifier pour les barrages de la prochaine Ligue Europa Conférence.

Ses performances ont séduit le RC Lens, qui comptait le recruter cet été. Des discussions ont eu lieu avec Brøndby IF, et un accord de 13 millions d’euros a été trouvé pour le transfert de Mathias Kvistgaarden. Néanmoins, les Sang et Or ne sont pas au bout de leurs peines. Selon les informations du site Allez Lens, l’attaquant danois de 23 ans n’est pas du tout intéressé par un transfert en Ligue 1, notamment en Artois. Photo : Les joueurs du RC Lens

Par conséquent, il a choisi de rejoindre Norwich City, en Angleterre. À en croire la source précitée, Mathias Kvistgaarden a trouvé un accord avec sa future destination, rejetant ainsi l’approche du RC Lens. Jean-Louis Leca devra donc identifier un nouveau profil prometteur, doté des qualités d’un véritable buteur insatiable. Un travail de fond s’impose désormais aux dirigeants lensois.