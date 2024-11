Saint-Étienne : L’ASSE veut rebondir face au Montpellier HSC après la défaite contre l’OL

Après une défaite frustrante (0-1) face à l’Olympique Lyonnais avant la trêve internationale, l’AS Saint-Étienne affiche une détermination sans faille pour se relancer contre le Montpellier HSC. À quelques jours de cette confrontation cruciale, les joueurs stéphanois, dont Louis Mouton et Dylan Batubinsika, ont partagé leurs ambitions pour ce match décisif.

Louis Mouton et Dylan Batubinsika déterminés à s’imposer contre Montpellier

Dans une interview accordée à Evect, Louis Mouton, milieu de terrain de l’ASSE, a exprimé sa volonté de tourner la page après l’échec face à l’OL. « Maintenant, il faut s’accrocher. On a fait des choses positives. On est tombé sur une belle équipe de Lyon qui a su être réaliste et nous a fait mal. Il va falloir se relever contre Montpellier, dans notre championnat à nous. »

Dylan Batubinsika

De son côté, Dylan Batubinsika, défenseur central de l’AS Saint-Étienne, reste confiant et adopte une approche optimiste. En s’appuyant sur les performances récentes de l’équipe, il est convaincu que le groupe est sur la bonne voie. « On est sur une bonne dynamique. Il faut continuer de progresser et ne pas se reposer sur nos lauriers. Avec du travail, on va devenir meilleurs semaine après semaine. Au début, on avait un peu peur de la Ligue 1, mais aujourd’hui, nous avons prouvé que nous avons le niveau pour y rester. » En vue du match contre Montpellier, Batubinsika partage le même état d’esprit combatif que Mouton :

« Le prochain match face à Montpellier, c’est vraiment notre championnat. Ce sont contre des équipes comme celle-là que nous jouerons le maintien. C’est un match important et décisif dans cette première partie de saison. Il faudra absolument gagner. » L’affrontement entre l’ASSE et Montpellier HSC aura lieu ce samedi 23 novembre à 18h00 GMT au Stade Geoffroy-Guichard. Ce duel s’annonce comme une étape clé dans la lutte pour le maintien, et les Stéphanois comptent sur le soutien de leur public pour décrocher une victoire essentielle.