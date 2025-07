Mercato OM : Grosse révélation sur l’avenir de Rongier !

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, Valentin Rongier pourrait quitter Marseille dès cet été. Sur l’avenir du milieu de terrain, Pierre Ménès a lâché une information de taille en évoquant un intérêt concret d’un autre club de Ligue 1.

Mercato OM : Valentin Rongier, de Marseille à Paris ?

Interrogé en février dernier sur son avenir, Valentin Rongier (30 ans) laissait déjà planer le doute. « C’est une bonne question. On n’a pas encore discuté avec le club, on verra bien ce qui se passe (…) J’aimerais bien, en tant qu’homme, découvrir autre chose », avait-il lancé. De quoi remettre en cause sa continuité sur la Canebière.

Le capitaine marseillais, pilier de l’entrejeu depuis son arrivée en 2019, pourrait ainsi ne pas honorer sa dernière année de contrat dans la cité phocéenne. Le scénario d’un départ anticipé se précise pour éviter un départ libre en 2026 et alléger une masse salariale marseillaise toujours scrutée.

Le Paris FC prêt à passer à l’action

Selon Pierre Ménès, le Paris FC, promu en Ligue 1, songerait à accueillir Rongier. « Le Paris FC a l’air décidé à bouger. Pour l’instant, ils ont fait un jeune de Reims et Moses Simon. Intéressants comme débuts, maintenant il faut voir ce qu’ils vont faire. On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier. Ils cherchent un élément d’expérience au milieu de terrain », a-t-il révélé.

Ce dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours, pour offrir au milieu de terrain français une porte de sortie honorable tout en permettant au Paris FC de renforcer son entrejeu avec un joueur expérimenté dès cet été.

