Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma viré, un phénomène mondial arrive

Le PSG va-t-il franchir le Rubicon et pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie à l’issue de la saison en cours ? En tout cas, la presse étrangère assure que Luis Campos s’active pour un nouveau gardien de but, un phénomène montant du football portugais.

Mercato PSG : Un gardien portugais pour remplacer Gianluigi Donnarumma ?

Le Paris Saint-Germain pourrait bien révolutionner son poste de gardien de but l’été prochain. Selon les dernières rumeurs de PSG Inside Actus, le club de la capitale aurait fait de Diogo Costa, le portier portugais du FC Porto, sa priorité absolue. Âgé de 25 ans, Diogo Costa est largement considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération.

Ses performances régulières en Liga NOS et en Ligue des Champions n’ont pas échappé aux recruteurs parisiens, qui voient en lui le profil idéal pour apporter de la stabilité à une défense parfois friable. Les performances de Gianluigi Donnarumma ne convainquent pas totalement les observateurs, et un départ du gardien italien n’est pas à exclure. Diogo Costa, réputé pour ses réflexes et sa relance précise, pourrait ainsi être une alternative sérieuse.

Diogo Costa pour mettre la pression à Donnarumma ?

Le recrutement de Matvey Safonov par le Paris Saint-Germain continue de susciter interrogations. Arrivé en provenance du FK Krasnodar l’été dernier pour 20 millions d’euros, le gardien russe n’a pas réussi à faire trembler la hiérarchie établie par Donnarumma. Malgré des prestations honorables lors de ses quatre premières apparitions sous le maillot parisien, Safonov semble bien loin de pouvoir prétendre au poste de titulaire.

Le portier italien, malgré quelques prestations décevantes en Ligue des Champions, reste le choix privilégié de Luis Enrique. Un nouveau portier pour mettre davantage la pression à l’ancien portier de l’AC Milan serait donc en réflexion dans la capitale. Cependant, le PSG ne serait pas le seul club intéressé par le profil du dernier rempart portugais.

Toutefois, l’opération s’annonce complexe. La clause libératoire de Diogo Costa, estimée à 75 millions d’euros, représente un investissement considérable. De plus, le FC Porto, réputé pour être un négociateur coriace, ne facilitera pas les négociations. Le PSG, qui souhaite renforcer son effectif en vue des prochaines échéances européennes, est prêt à mettre les moyens pour attirer le gardien portugais.

« Diogo Costa, le gardien de but de 25 ans du FC Porto, est également dans le viseur du PSG. Son contrat avec Porto inclut une clause libératoire de 75 millions d’euros. Son arrivée possible ne sera qu’à l’été prochain », révèle PSG Inside Actus sur Twitter. Reste à savoir si les dirigeants parisiens parviendront à convaincre le FC Porto de lâcher sa pépite.