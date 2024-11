Vente OM : Emmanuel Macron dans le secret du rachat !

La vente OM continue d’alimenter les discussions, et de nouvelles révélations placent Emmanuel Macron au centre du processus de rachat du club phocéen. Le président de la République, fervent amateur de football et connu pour son attachement à l’Olympique de Marseille, serait informé des coulisses de cette affaire qui enflamme les supporters marseillais.

Vente OM : l’implication discrète d’Emmanuel Macron dans le rachat

D’après Thibaud Vézirian, journaliste souvent cité sur le dossier de la vente OM, Macron aurait été mis au courant des discussions entourant le rachat de l’Olympique de Marseille. Lors d’un récent live sur Twitch, Vézirian a confié avoir évoqué ce sujet avec le président lors d’une rencontre à l’Élysée. “Nous avons discuté brièvement du sujet, en off, le 24 avril dernier”, affirme le journaliste.

Pour Vézirian, il est inconcevable qu’un chef de l’État, particulièrement attaché à la ville de Marseille et à son rayonnement, ignore les enjeux liés à la vente OM. “Un grand club comme l’Olympique de Marseille est vital pour la survie et la compétitivité du football français”, souligne-t-il en insistant sur l’importance d’un OM ambitieux pour relancer l’attractivité de la Ligue 1.

Rachat de l’OM : Emmanuel Macron, supporter et stratège en coulisses !

Le rachat de l’OM représente bien plus qu’une transaction sportive. Il s’agit d’un dossier à forte portée politique et économique pour Emmanuel Macron, qui suit de près les projets majeurs concernant Marseille. Avec la popularité du club et son impact culturel, tout mouvement autour de l’Olympique de Marseille pourrait avoir des répercussions significatives, tant sur le terrain que dans les coulisses du pouvoir.

Si les spéculations sur la vente OM se poursuivent encore aujourd’hui, rien d’officiel n’a encore été confirmé. Cependant, les propos de Vézirian laissent entendre que le rachat de l’OM est en bonne voie. Avec Emmanuel Macron dans la boucle, les supporters peuvent espérer un OM renforcé, prêt à rivaliser sur les grandes scènes européennes.