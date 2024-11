Mercato : 35M€ ! Le PSG face à un dilemme au milieu de terrain

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG a reçu une proposition tentante de 35 millions d’euros pour un milieu de terrain. Luis Enrique va devoir prendre une décision forte sur ce dossier.

Un club anglais veut déloger un cadre du PSG

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Fabian Ruiz. D’après les dernières informations de PSG Inside Actus, un club anglais, dont le nom n’a pas filtré, aurait formulé une offre de 35 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain espagnol.

Arrivé en provenance de Naples en juillet 2022, le joueur de 28 ans n’a pas toujours réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ des Rouge et Bleu. Malgré son bon Euro 2024, l’international espagnol peine à trouver sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique. Son profil technique et sa vision du jeu en font pourtant un atout précieux. Le PSG se retrouve donc face à un dilemme face à cette proposition tentante pour Fabian Ruiz.

Luis Enrique compte toujours sur Fabian Ruiz

Si le départ de Fabian Ruiz semble être une option de plus en plus envisageable, il reste à savoir si cela serait bénéfique pour toutes les parties prenantes. D’un côté, le Paris Saint-Germain reconnaît l’importance de Ruiz dans son projet sportif et l’attachement de l’entraîneur à le conserver. De l’autre, l’offre alléchante du club anglais pourrait faire vaciller les dirigeants parisiens.

— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 20, 2024

Surtout que le principal concerné serait intéressé par un nouveau challenge. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de Fabian Ruiz. « Le Paris Saint-Germain, bien que flatté par l’intérêt porté à l’un de ses joueurs clés, n’a pas encore pris de décision définitive. Les dirigeants du club parisien sont conscients de l’importance de Ruiz dans leur dispositif et de l’envie du coach de le garder.

Cependant, une offre de cette envergure pourrait les amener à reconsidérer leur position, surtout si le joueur exprime le désir de relever un nouveau défi », révèle PSG Inside Actus sur Twitter. Les supporters parisiens, quant à eux, attendent avec impatience de connaître le dénouement de ce feuilleton.