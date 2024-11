L’OL en crise : Prud’homme monte au créneau pour rassurer les salariés du club

La situation est tendue à l’OL depuis l’annonce des sanctions de la DNCG. Laurent Prud’homme a tenu une réunion avec les salariés du club pour tenter d’apaiser les esprits.

L’OL au bord du précipice : John Textor prend des mesures drastiques

L’OL est au bord du gouffre. Ses finances sont au rouge et John Textor a pris des premières mesures pour sortir de cette situation difficile. Il va réduire le nombre de joueurs cet hiver, puis à l’été prochain. Des départs ou des transferts sont donc envisagés pour alléger la masse salariale et renflouer les caisses. Et cela suscite également des inquiétudes chez les employés de l’Olympique Lyonnais.

OL : Les salariés inquiets, Prud’homme tente d’apaiser les tensions

Conscient de la crainte qui s’est emparée des employés, Laurent Prud’homme est monté au créneau pour les rassurer. Il a tenu une réunion en visioconférence avec les salariés, mardi soir, selon Le Progrès.

D’après Olympique-et-Lyonnais, qui confirme les informations du quotidien régional, le directeur général de l’OL a fait la lumière sur la stratégie d’Eagle Football Group, afin de relativiser la situation financière du groupe.

« Laurent Prud’homme est resté dans la ligne directrice de John Textor lors de sa conférence de presse samedi dernier », a fait savoir le site spécialisé. Le dirigeant lyonnais a-t-il réussi à rassurer les salariés ? Rien n’est moins sûr, tant que John Textor n’a pas trouvé les liquidités nécessaires pour équilibrer les comptes de l’OL.