OL : Match nul à Reims, John Textor pointe l’arbitrage

L’OL tourne au ralenti ces dernières semaines. L’équipe de Pierre Sage a enregistré un troisième match nul lors de ses quatre dernières rencontres de Ligue 1. Après le match nul concédé au Stade de Reims (1-1), John Textor a estimé que l’arbitre avait oublié de siffler un penalty pour les Gones.

L’OL enchaîne les matchs nuls, John Textor voit un penalty oublié contre Reims

L’OL enchaîne les matchs nuls en championnat. Après avoir été tenu en échec par l’AJ Auxerre (2-2) et le LOSC (1-1), les Lyonnais ont concédé un nouveau match nul face au Stade de Reims (1-1) au stade Auguste-Delaune. Les Gones, pourtant meneurs à la pause, ont vu leurs adversaires revenir à leur hauteur en début de seconde période.

Pire encore, ils auraient pu reprendre l’avantage à plusieurs reprises. Malick Fofana, puis Alexandre Lacazette se sont présentés face au but adverse sans pouvoir tromper le gardien rémois. Des occasions litigieuses selon John Textor, le président de l’OL, qui estime qu’un penalty aurait dû être sifflé sur une faute claire commise sur Malick Fofana.

L’arbitre Stéphanie Frappart et la VAR ont été critiqués par le dirigeant lyonnais, qui a partagé sur les réseaux sociaux un schéma illustrant ce qu’il considère comme une faute non sanctionnée : « TO : contact (cercle rouge) sur la face postérieure de la jambe gauche du joueur lyonnais en rouge avec force de poussée (flèche rouge) et rupture de la trajectoire de course. Penalty valide non sifflé ». Ce message a depuis été supprimé.