Dans quelques heures, le Stade Brestois s’apprête à défier l’un des plus grands clubs d’Europe : le FC Barcelone. Ce choc s’inscrit dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à L’Équipe, Jonas Martin s’est exprimé sur cette rencontre de prestige et a partagé ses ressentis avant le coup d’envoi.

Barça – Stade Brestois : Une préparation spéciale pour un match historique, selon Jonas Martin

Il y a encore un an, personne n’aurait pu imaginer le Stade Brestois face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Pourtant, cette confrontation est devenue réalité grâce au parcours exceptionnel des Brestois en Ligue 1 la saison dernière, qui leur a permis de décrocher leur première qualification dans cette compétition prestigieuse. Et le destin a placé le club breton dans un groupe de rêve aux côtés de géants comme le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Interrogé sur cette opportunité unique, Jonas Martin a confié :

« Lors du premier match, contre Sturm Graz (2-1, le 19 septembre), on était excités de démarrer cette compétition. Il y a aussi eu Leverkusen (1-1, le 23 octobre), une autre grosse équipe, contre laquelle on a su répondre présent. Là, oui, c’est une marche au-dessus. Barcelone, c’est un club légendaire. Quand on parle du Barça, on pense au beau jeu, à la Masia, à Lionel Messi… C’est une véritable référence. »

Le FC Barcelone incarne le football dans sa pureté et son originalité. Jonas Martin, 34 ans, admet que ce match demande une préparation mentale différente : « Forcément, ce n’est pas le même état d’esprit. C’est probablement le plus gros match de notre saison. En regardant les vidéos de leurs joueurs, leur organisation offensive et défensive, tu te plonges rapidement dedans (rires) ! On s’attend à un jeu rapide, beaucoup d’intensité, du pressing et du contre-pressing… »

Jonas Martin avant Barça - Stade Brestois : « On y va pour gagner » 3

Un enjeu important pour le classement

Au classement du groupe, le Stade Brestois (4e, 10 points) devance le FC Barcelone (6e, 9 points) d’une courte tête. Avec trois victoires et un nul en quatre rencontres, les Brestois ont prouvé qu’ils méritaient leur place parmi les grands. Pour Jonas Martin, le défi est de taille : battre le Barça sur ses terres.

« C’est incroyable de les voir derrière nous (rires) ! Cela montre qu’on a réussi notre parcours jusqu’ici et qu’on n’a rien à perdre. Comptablement, nous ne ressentons pas de pression, mais nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. On veut repartir avec une victoire. »