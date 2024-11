FC Barcelone : Hansi Flick déterminé à surclasser le Stade Brestois

Après un match nul (2-2) frustrant contre le Celta Vigo en Liga espagnole, le FC Barcelone se prépare à affronter le Stade Brestois en Ligue des Champions avec une détermination renouvelée. En conférence de presse ce lundi, Hansi Flick, entraîneur du club catalan, a affirmé qu’il ne sous-estimera pas les Bretons.

Considéré comme un outsider, le Stade Brestois est désormais un adversaire redoutable en Ligue des Champions. Les hommes d’Éric Roy ont prouvé leur valeur en tenant tête au Bayer Leverkusen (1-1), grâce à un but crucial de Pierre Lees-Melou. Si certains observateurs estiment que le parcours des Ty Zefs est surprenant, Hansi Flick n’est pas de cet avis.

Lors de sa conférence de presse, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a souligné que le Stade Brestois mérite amplement sa place parmi l’élite. « C’est un club qui a su s’adapter à la Ligue des Champions. Ils deviennent un adversaire dangereux », a déclaré Flick.

Il a également analysé les forces de l’équipe brestoise : « Ils sont très efficaces sur coups de pied arrêtés et gèrent bien les transitions. Brest a montré de belles performances ces derniers matchs. Ils méritent leurs dix points, et leur victoire à Salzbourg (0-4) est impressionnante. C’est une équipe dans le rythme de la Ligue des Champions », a-t-il ajouté.

🎙️ HANSI FLICK on Barça vs Brest in the @ChampionsLeague: "They have very good set pieces and are good in transition, so for us it's very important to control the ball." pic.twitter.com/slt1bSKigd