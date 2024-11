Foot Mercato : La piste Dele Alli relancée au LOSC cet hiver ?

Le milieu offensif anglais Dele Alli serait toujours dans le viseur du LOSC en vue du prochain mercato hivernal. L’international anglais pourrait se relancer en Ligue 1.

Foot Mercato : Dele Alli s’éloigne d’Everton, direction le LOSC cet hiver ?

Les espoirs de Dele Alli de signer un nouveau contrat avec Everton s’estompent. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain se retrouve une nouvelle fois à l’écart des terrains, ce qui compromet ses chances de convaincre les Toffees de lui offrir un nouveau bail.

Libre de tout engagement depuis cet été, l’ancien prodige de Tottenham avait obtenu l’autorisation de s’entraîner avec l’équipe d’Everton entraînée par Sean Dyche dans l’espoir de relancer sa carrière. Malheureusement, cette nouvelle blessure risque de faire patienter un peu plus le joueur de 28 ans.

Selon l’insider El Bobble, la direction d’Everton pourrait le lâcher si la situation ne s’améliore pas d’ici la fin de cette année. Ces derniers mois n’ont pas été simples pour l’international anglais, qui n’a plus joué de manière régulière depuis plus d’un an. Malgré ces difficultés, certains clubs, dont le LOSC, s’intéressent à Dele Alli.

Selon la presse britannique, notamment le Daily Mail, les dirigeants du LOSC se sont intéressés de près à Dele Alli lors du dernier mercato estival. Malheureusement, le transfert n’a pas abouti. La direction du LOSC n’a pas encore abandonné l’ancien international anglais et pourrait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Dele Alli est estimée à 3,5 millions d’euros.