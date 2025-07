Mercato FC Nantes : Ça chauffe, un flop quitte le FCN (Off)

Les dirigeants du FC Nantes bouclent le départ d’un milieu de terrain en fin de contrat.

Mercato FC Nantes : Un indésirable plie ses bagages cet été

Le FC Nantes acte un nouveau départ dès l’ouverture officielle du mercato estival. C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines, mais c’est désormais officiel. Florent Mollet quitte officiellement le FCN à la fin de son contrat. Les dirigeants nantais ont annoncé son départ ce mardi 1er juillet 2025.

Le milieu de terrain français n’est pas maintenu parce qu’il n’a pas pu répondre correctement aux attentes des Canaris depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre en 2023. Cette saison, Florent Mollet a fait 9 apparitions avec le FC Nantes. Depuis son arrivée à la Beaujoire, il a disputé 66 matches avec les Canaris et a marqué 7 buts. « En fin de contrat, Florent Mollet ne sera plus Nantais la saison prochaine. Arrivé début 2023, le milieu offensif aura disputé 66 matchs avec les Jaunes et Verts. », indique le FCN dans un communiqué.

Ce départ du FC Nantes ne signifie pas la fin de carrière pour Florent Mollet. Le milieu de terrain français pourrait rebondir dans son ancien club, le Montpellier HSC. Selon le spécialiste du mercato, Mohamed Toubache-Ter, le club héraultais lui fait des yeux doux depuis quelques jours pour le rapatrier cet été.