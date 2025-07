Mercato OGC Nice : Allan Saint-Maximin prêt à revenir ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al Ahli SC en Arabie Saoudite, Allan Saint-Maximin n’oublie pas son passage à l’OGC Nice. Dans une récente interview accordée au créateur de contenu Sisinho06, l’ailier gauche français de 28 ans a exprimé son souhait de revenir chez les Niçois.

Allan Saint-Maximin : « Mon coeur est à Nice »

Ancien joueur de l’AS Monaco, de l’AS Saint-Étienne et du SC Bastia, Allan Saint-Maximin a aussi connu une belle expérience avec l’OGC Nice. Il a rejoint le club azuréen en août 2017 en provenance des Monégasques, pour un contrat de deux ans. Durant son passage, l’ailier gauche français a disputé 74 matchs, inscrivant 11 buts et 14 passes décisives.

Allan Saint-Maximin a certes connu une expérience difficile à l’OGC Nice, mais ce n’est pas un passage qu’il souhaite oublier. Récemment, l’international français Espoir s’est exprimé au créateur de contenu Sisinho06 sur son passage sur la Côte d’Azur. Malgré son contrat actuel avec Al Ahli SC en Arabie Saoudite, il souhaite revenir en France sous les couleurs de l’OGC Nice :

« Je vais bientôt revenir en France, on va faire ça bien, a prévenu l’ancien Aiglon dans une vidéo publiée par Sisinho06, un créateur de contenus. Mon coeur est à Nice, peut-être qu’un jour, je vais retourner là-bas. Je vais revenir bientôt, restez branchés. Il me reste deux, trois trucs à régler, mais on revient bientôt », a déclaré Allan Saint-Maximin. Reste à savoir si l’OGC Nice de son côté acceptera son retour au bercail.