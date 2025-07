Stade Rennais : Loïc Désiré se lance sur un milieu à 0€

Ça bouge du côté du Stade Rennais pendant ce mercato estival. Un international sénégalais se rapproche de Rennes.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré accélère pour un meneur de jeu sénégalais

Les dirigeants du Stade Rennais flairent plusieurs coups sur le marché des transferts pour renforcer l’équipe de Habib Beye cet été. Le tacticien sénégalais insiste pour l’arrivée de nouvelles pépites en forme afin de mieux de rivaliser avec ls cadors de Ligue 1 la saison prochaine.

Un milieu de terrain sénégalais suscite l’intérêt du club breton. Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré serait en pince pour le crack sénégalais, Idrissa Gana Gueye. L’international sénégalais a encore montré cette saison qu’il a la force dans les jambes et peut aider les Rouge et Noir la saison prochaine.

Titulaire indiscutable à Everton en Angleterre, Idrissa Gana Gueye a disputé 38 matches avec son club cette saison et a délivré trois passes décisives. Le Lion de la Teranga est désormais libre de discuter avec le club de son choix puisque son contrat est arrivé à terme à la fin du mois de juin. Les Toffees font le forcing pour le prolonger, mais le Sénégalais a décliné toutes les offres et se dirige donc vers un départ gratuit cet été.

Le Stade Rennais se positionne pour frapper ce coup en or et renforcer le secteur défensif de l’équipe. Le tacticien rennais, Habib Beye a donné son OK pour la signature de son compatriote. Les négociations avancent entre les pensionnaires du Roazhon et l’entourage du joueur.