LOSC : Lille brille en Ligue des Champions, Olivier Létang insatiable !

Le LOSC s’est imposé en Italie face au Bologne FC en Ligue des Champions. Le président de Lille, Olivier Létang, se réjouit de cette troisième victoire en C1, mais il reste prudent.

LOSC : Lille bat Bologne FC, Olivier Létang secoue encore le vestiaire

Après une nouvelle victoire à Bologne (2-1), le LOSC compte désormais 10 points en Ligue des Champions. Un résultat encourageant pour Olivier Létang. Les hommes de Bruno Genesio font sensation dans cette compétition européenne depuis quelques journées. Lille a réussi à battre successivement le Real Madrid et l’Atlético Madrid (3-1) lors des deuxième et troisième journées avant de lâcher des points face à la Juventus (1-1) lors de la quatrième journée.

Cette nouvelle victoire face au Bologne FC permet au LOSC de continuer la course vers la qualification pour les huitièmes de finale. Le président du club lillois, Olivier Létang, a félicité ses joueurs et l’entraîneur Bruno Genesio pour cette nouvelle performance de qualité.

« C’était un grand match. Avec une prestation pas loin d’être totalement maîtrisée. La seule chose que l’on peut regretter, c’est de ne pas avoir marqué ce troisième but qui nous aurait mis à l’abri. Bravo à l’équipe, à Bruno (Genesio) et au staff, c’était vraiment une grande performance », a réagi le patron des Dogues.

Olivier Létang savoure cette victoire, mais reste prudent. Il mobilise l’équipe à aller chercher la qualification. « On n’est pas encore qualifié. Si on gagne le match contre Sturm Graz, on sera sûr d’être qualifié pour les barrages. L’appétit vient en mangeant : en gagnant contre Sturm Graz, il nous restera deux matchs pour tenter de faire mieux pour s’éviter deux matchs supplémentaires en février. », a-t-il ajouté.