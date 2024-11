OL : Ligue Europa, Lyon tient son destin entre les mains pour les 8es de finale

L’OL a remporté une victoire précieuse en Ligue Europa face au FK Qarabag à Bakou, en Azerbaïdjan. Pierre Sage et son équipe intègrent ainsi le Top 8, comme ils l’avaient prévu.

L’OL réussi le coup parfait contre Qarabag à Bakou

L’OL a signé une nouvelle performance remarquable en Ligue Europa. Deux mois après avoir infligé une sévère défaite (4-1) aux Glasgow Rangers en Écosse, les Lyonnais ont réitéré l’exploit face au FK Qarabag. Ils ont remporté leur troisième victoire dans la compétition en s’imposant sur le même score, jeudi, face au club azéri.

Grâce à ce succès, l’Olympique Lyonnais remonte au classement, occupant désormais la 7ème place. L’équipe de Pierre Sage se relance donc avec détermination dans la course aux huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.

L’Olympique Lyonnais sur la bonne voie, mais la concurrence est rude

Cette victoire intervient après une défaite à domicile face à Besiktas (0-1) et un nul frustrant contre Hoffenheim (2-2). Toutefois, la qualification directe n’est pas encore assurée pour le club rhodanien.

De sérieux concurrents, tels que les Rangers, Tottenham et Manchester United, sont à l’affût. De plus, trois journées restent à disputer. L’OL devra affronter des adversaires de taille, notamment l’Eintracht Francfort (3ème) et Fenerbahçe (15ème), en plus de Ludogorets Razgrad (33ème).