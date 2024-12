Nouveau rebondissement dans le conflit entre Mbappé et le PSG !

Le conflit opposant Kylian Mbappé au PSG prend une nouvelle tournure. L’attaquant du Real Madrid a saisi la commission de discipline de la LFP pour réclamer les 55M€ de primes qu’il réclame à son ancien club.

Kylian Mbappé accuse le PSG de « défaut de paiement »

Le conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’enlise. L’attaquant français, désormais au Real Madrid, a saisi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel pour un montant de 55 millions d’euros qu’il estime lui être dû par le club parisien. Ce montant comprend notamment l’ultime tiers d’une prime à la signature, des salaires impayés et une prime d’éthique.

À l’origine de ce litige, un accord signé en août 2023 qui prévoyait que Kylian Mbappé renonce à ces primes s’il quittait le PSG libre à la fin de la saison. Une clause que le joueur de 25 ans conteste aujourd’hui, arguant d’un éventuel vice de consentement. Le protégé de Carlo Ancelotti qualifie même cet accord « d’occulte. »

Malgré deux décisions de la Ligue de Football Professionnel en faveur de l’international français, le club de la capitale refuse de payer la somme réclamée. Le club de la capitale estime que l’accord est valable et que le numéro 9 du Real Madrid n’a pas respecté ses engagements. D’après les renseignements obtenus par L’Équipe, Mbappé pointe du doigt un « défaut de paiement de primes et salaires » par le Paris SG, qui risque gros dans cette affaire.

Le Paris SG bientôt interdit de recrutement ?

En conflit ouvert avec le PSG depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé bénéficie de plusieurs décisions de justice favorables. Malgré cela, le PSG refuse toujours de s’acquitter de la somme réclamée. Une audience est prévue le 11 décembre prochain devant la commission de discipline de la LFP.

Si le club de Nasser Al-Khelaïfi est reconnu coupable de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, il s’expose à des sanctions pouvant aller d’une simple amende à une interdiction de recrutement. Toutefois, la direction parisienne semble confiante et estime que la LFP ne peut que renvoyer le dossier devant les prud’hommes.

« En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d’honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant sept ans », insiste pour sa part le PSG, qui parle d’une question « de bonne foi et d’honnêteté. »