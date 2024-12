Après la défaite du Toulouse FC (0-2) face à l’AS Monaco, Djibril Sidibé s’est confié au micro de BeIN Sports. Le défenseur central français a exprimé son analyse, évoquant les carences offensives de son équipe et le penalty controversé non sifflé.

Djibril Sidibé : « On a manqué de créativité et de lucidité »

La joie suscitée par la victoire face à l’AJ Auxerre le week-end dernier a été de courte durée pour le Toulouse FC. Ce samedi, l’équipe entraînée par Carles Martinez Novell s’est inclinée (0-2) contre une solide AS Monaco. À l’issue de la rencontre, Djibril Sidibé a pointé du doigt le manque de tranchant offensif de ses coéquipiers.

« Le plan était de bien les monopoliser dans l’axe. Cela a demandé beaucoup d’énergie et d’efforts de la part de nos attaquants. On a commis beaucoup de déchets techniques, donc nos attaquants ont été peu servis. On a manqué de créativité et de lucidité dans leur surface pour les mettre réellement en danger », a analysé Sidibé.

ASM 2-0 Toulouse FC : Djibril Sidibé déplore une attaque sans créativité

Interrogé sur l’incident clé du match — un penalty non accordé — Sidibé n’a pas caché son incompréhension : « Sur le terrain, c’est difficile, je ne suis pas arbitre. À chaud, je pensais qu’elle allait siffler penalty. C’est litigieux, mais il y a contact. En revoyant les images, pour moi, il y a penalty. Elle aurait au moins pu consulter la VAR. »

Un Monaco clinique et efficace

Malgré la frustration, l’ancien joueur d’Everton a tenu à saluer la performance de l’AS Monaco : « On voulait se mesurer à une équipe du top 5 pour prouver nos ambitions. On a affronté un Monaco agressif et bien organisé. On a laissé passer des occasions, tandis qu’eux ont su exploiter nos erreurs. Monaco a des joueurs de qualité, c’est frustrant, mais on doit apprendre de ce genre de match. » Sidibé a conclu en promettant que le Toulouse FC travaillera dur pour corriger ses lacunes et retrouver le chemin de la victoire.