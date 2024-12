Stade Brestois : Éric Roy défie le FC Nantes avec « un effectif diminué »

Pour la 15ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Brestois accueillera le FC Nantes à domicile avec un groupe fortement réduit. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur Éric Roy a confirmé l’absence de 10 joueurs pour ce duel face aux Canaris.

Une cascade d’absences pour le Stade Brestois

Déjà confronté à des absences lors de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, où les Bretons avaient brillamment arraché une victoire historique (1-0), le Stade Brestois devra à nouveau composer avec de nombreux forfaits. Cette fois, Éric Roy devra se passer de 10 joueurs, contre 7 lors du match précédent. Ce qu’il déplore :

« On devrait avoir entre 6 et 10 joueurs absents face à Nantes. Nous savons déjà que Locko, Lees-Melou, Martin, Coulibaly, Ajorque (suspendu) et Le Cardinal ne seront pas disponibles. Nous évaluerons l’état de forme de 3 ou 4 autres joueurs demain. C’est problématique, car notre effectif est très diminué. »

🎙️ 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐮𝐧𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞"



Un adversaire à ne pas sous-estimer

Malgré les difficultés, Éric Roy reste méfiant face à une équipe nantaise surprenante cette saison. Avec seulement deux points d’écart entre les deux formations, le duel s’annonce disputé. Les Canaris ont montré leur solidité en accrochant un nul face au PSG et en battant Rennes récemment.

Éric Roy ajoute : « en Ligue 1, on a parfois du mal à reproduire nos prestations européennes. Face à Nantes, ce sera un combat. C’est une équipe bien construite, avec des résultats intéressants. Nous ne sous-estimons personne, surtout une équipe jouant comme nous pour le maintien. »

Un succès face au FC Nantes permettrait au Stade Brestois de terminer l’année 2024 sur une note positive, tout en gagnant des places au classement. De quoi ravir les supporters brestois, fidèles au poste au stade Francis-Le Blé.