À la recherche de renforts pour la seconde partie de saison, le PSG travaillerait en coulisses sur le recrutement d’un nouveau joueur du FK Krasnodar. Une piste qui fait déjà jaser.

PSG Mercato : Le Paris SG lorgne un nouveau talent en Russie

Après avoir recruté Matvey Safonov pour près de 20 millions d’euros cet été, le Paris Saint-Germain semble toujours intéressé par le vivier de talents du FK Krasnodar. Selon la presse russe, le club de la capitale française aurait désormais jeté son dévolu sur Eduard Spertsyan, milieu de terrain offensif et capitaine de l’équipe. Âgé de 24 ans, l’international arménien (32 sélections, 6 buts) est un élément incontournable du championnat russe.

Formé au sein du club, il a hérité du brassard de capitaine après le départ de Safonov. Sa polyvalence, lui permettant d’évoluer en tant que numéro 10, sur l’aile gauche ou dans un rôle de milieu relayeur, pourrait séduire Luis Enrique. Lié à Krasnodar jusqu’en 2026 et estimé à 20 millions d’euros, Spertsyan intéresse fortement le PSG. Selon RB Sport, le club parisien serait prêt à formuler une offre à cette hauteur, mais le propriétaire de Krasnodar, Sergueï Galitski, serait réticent à l’idée de le laisser partir cet hiver.

Eduard Spertsyan, prochain crack du Paris SG ?

Véritable révélation de ces dernières saisons, Eduard Spertsyan séduit par sa technique individuelle exceptionnelle et sa vision du jeu. Son profil de meneur de jeu polyvalent, capable de marquer et de faire marquer, en ferait un atout de choix pour le PSG. Son expérience en tant que capitaine de Krasnodar et ses performances en sélection arménienne témoignent de son leadership et de sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

Malgré cette première réponse négative, l’intérêt du PSG pour Spertsyan s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’effectif. D’autres pistes, comme celles menant à Martin Baturina ou Kenan Yildiz, sont également explorées. Cette saison, Spertsyan a confirmé tout son talent en inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives en 24 matchs.

Représenté par l’influente agente Rafaela Pimenta, le jeune joueur arménien possède un potentiel certain. Son transfert au PSG pourrait s’avérer être une belle opération, mais tout dépendra de la volonté de Krasnodar de le céder. Le média local explique que « le Paris SG serait prêt à faire une offre de 20M€ à Krasnodar pour Eduard Spertsyan. Le président du club russe Sergueï Galitski ne souhaite pas vendre son joueur cet hiver, mais pourrait accepter une telle offre. »

En cas d’accord entre les deux clubs, cette transaction pourrait à nouveau faire parler en Europe après le transfert de Matvey Safonov. Le journaliste Romain avait même mis l’accent sur les liens diplomatiques étroits entre le Qatar et la Russie.