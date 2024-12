OM : Coup dur pour Roberto De Zerbi avant le choc face au Havre AC

Le défenseur espagnol, Pol Lirola, va manquer la rencontre face au Havre AC après son expulsion lors du match opposant l’OM au LOSC. Roberto De Zerbi, devra composer sans cet élément clé de la défense de Marseille.

OM : Roberto De Zerbi privé de Pol Lirola, un coup dur avant le Havre AC !

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec (1-1) face au LOSC au stade Vélodrome samedi, lors de la 15e journée de Ligue 1. Les deux équipes, en pleine forme, n’ont pas pu se départager. Quentin Merlin a ouvert le score pour l’OM à la 17e minute de jeu. Le Lillois Bafodé Diakité a sonné la révolte à la 87e minute.

L’Olympique de Marseille a terminé son match face au LOSC à 10 contre 11. Dans les dernières secondes du match, Pol Lirola a été expulsé pour un tacle dangereux sur André Gomes. L’arrière droit espagnol a heurté violemment le tibia du Portugais et a écopé d’un carton rouge. Cette exclusion pourrait coûter cher à l’OM pour les prochaines rencontres.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va bientôt se réunir pour se prononcer sur la durée de la suspension de Pol Lirola. Elle pourrait lui infliger plusieurs matchs de suspension. Pol Lirola est d’ores et déjà suspendu pour la prochaine rencontre de l’OM face au Havre AC, un coup dur pour le technicien marseillais, Roberto De Zerbi.

Cette saison, Pol Lirola a déjà disputé 8 rencontres avec l’Olympique de Marseille et a inscrit un but et délivré une passe décisive.