RC Lens : C’est confirmé, terrible coup dur pour le RCL !

Un nouveau cadre du RC Lens rejoint l’infirmerie. Rémy Labeau-Lascary a contracté une grave blessure lors du choc entre l’AJ Auxerre et le RCL et sera absent pour le reste de la saison.

RC Lens : Fin de saison pour Rémy Labeau-Lascary au RCL

Le RC Lens enregistre un nouveau coup dur. Le jeune attaquant du RCL, Rémy Labeau-Lascary a été contraint de quitter le terrain face à l’AJ Auxerre suite à une grave blessure au genou. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Labeau-Lascary manquera le reste de la saison. Une nouvelle épreuve pour le joueur qui voyait en cette saison l’opportunité de montrer tout son potentiel.

« Rémy Labeau-Lascary gravement blessé. Sorti sur blessure à la fin d’AJA-RCL, l’attaquant souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’ensemble du club se tourne vers Rémy et lui souhaite un prompt rétablissement. », a indiqué le RC Lens dans un communiqué.

Cette blessure vient stopper net l’élan de Rémy Labeau-Lascary. Ce dernier s’impose au RC Lens de retour de son prêt au Stade Lavallois. Le crack lensois a déjà disputé 14 rencontres avec les Sang et Or cette saison et a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. C’est une très mauvaise nouvelle pour le RC Lens qui a déjà enregistré de nombreux blessés cette saison.

L’attaquant uruguayen Martin Satriano, arrivé au RC Lens cet été en provenance de l’Inter Milan, a contracté une grave blessure aux ligaments croisés et est forfait jusqu’à la fin de cette saison. Wesley Saïd (quadriceps), Jimmy Cabot (genou) et Ruben Aguilar (épaule) sont tous encore coincés à l’infirmerie.