PSG Mercato : Un cador italien débarque au Paris SG pour Randal Kolo Muani

Écarté du groupe du PSG, Randal Kolo Muani devrait quitter le Paris SG lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant français est sur les tablettes d’un géant italien.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani sur le départ du Paris SG, la Juventus l’attend !

Randal Kolo Muani n’est plus en odeur de sainteté au PSG et est poussé vers la sortie cet hiver. Depuis son arrivée au Paris SG, l’attaquant français peine à s’imposer. Malgré son potentiel, il est souvent relégué sur le banc par le technicien parisien, Luis Enrique. Le retour de blessure de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos complique sa situation. L’international français, qui avait pourtant exprimé son désir de rester à Paris, pourrait être contraint de quitter le club pour retrouver du temps de jeu.

Randal Kolo Muani a été relégué sur le banc lors des derniers matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1. La non-convocation de l’attaquant français pour la rencontre face à Lyon le week-end dernier et celle contre l’AS Monaco mercredi soir montre que Randal Kolo Muani ne fait plus partie du plan des dirigeants du PSG. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano confirme que Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines.

Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, un cador de Serie A cible Randal Kolo Muani. La Juventus Turin, en quête d’armes offensives lors du prochain mercato hivernal, se serait renseignée sur la situation de l’attaquant tricolore. Toutefois, les Italiens n’envisagent pas un transfert sec, mais un prêt du joueur. Les dirigeants du PSG n’ont pas encore donné une suite à cette proposition. Les pensionnaires du Parc des Princes exigeraient entre 40 et 45 millions d’euros pour céder Randal Kolo Muani.

Outre la Juventus, d’autres clubs ciblent également le titi parisien. Manchester United et le Borussia Dortmund se seraient positionnés pour accueillir le Français et lui donner plus de temps de jeu. En France, l’AS Monaco lorgne aussi sur Randal Kolo Muani. Les dirigeants monégasques ciblent le joueur pour compenser l’absence de Folarin Balogun.