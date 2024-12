PSG Mercato : Luis Enrique scelle le sort de Randal Kolo Muani

Arrivé au PSG avec de grandes ambitions lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani pourrait déjà quitter le club de la capitale cet hiver. Après le match contre l’OL, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a fait une sortie forte sur la situation de l’attaquant français.

PSG Mercato : Luis Enrique envoie un message clair à Randal Kolo Muani

Le Paris Saint-Germain a dominé l’Olympique Lyonnais (3-1) ce dimanche soir, en clôture de la quinzième journée de Ligue 1. Mais au-delà de la victoire, c’est surtout les choix forts de Luis Enrique qui ont marqué les esprits. L’entraîneur parisien a notamment expliqué les raisons de l’absence de Randal Kolo Muani. Et le moins que l’on peut dire, c’est que parfois, une décision vaut mille mots.

En écartant l’international français et Milan Skriniar de la rencontre face à l’OL ce dimanche, Luis Enrique a envoyé un message clair : il ne compte pas sur eux à l’avenir. Les deux joueurs seront placés sur le marché lors du prochain mercato d’hiver. Le cas de Presnel Kimpembe, également écarté, est plus complexe en raison de sa récente blessure au tendon d’Achille. Interrogé sur l’absence de ces trois joueurs, Luis Enrique s’est montré particulièrement direct.

« Parce que je ne peux convoquer que 20 joueurs », a déclaré le technicien catalan en conférence de presse. Face aux insistances d’un journaliste, le successeur de Christophe Galtier, visiblement agacé, a ajouté : « je sais que je ne parle pas français, mais en espagnol, je ne peux pas être plus clair. Ceux qui ne comprennent pas, ce n’est pas mon problème. »

Ces déclarations laissent peu de place au doute : l’avenir de Kolo Muani et Milan Skriniar au PSG semble compromis. Les raisons de cette mise à l’écart restent floues, mais il est possible que des divergences de vues avec le staff technique ou des problèmes d’adaptation soient en cause. Les prochains jours devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir de ces deux joueurs et sur les conséquences de cette décision pour le club parisien.