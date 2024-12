FC Rouen 1899 vs LOSC : Les Normands tremblent avant le choc face à Lille

Le FC Rouen 1899 se prépare à défier le LOSC en Coupe de France. Les Normands pourront-ils créer la surprise face à Lille ? La réponse ce soir au stade Robert-Diochon.

FC Rouen 1899 vs LOSC : Lille fait peur aux Normands

Le LOSC affronte le FC Rouen 1899 ce vendredi en Coupe de France. Cette rencontre est importante pour les deux formations. Le LOSC veut poursuivre sa série d’invincibilité tandis que les Diables Rouges veulent créer la surprise. Cette rencontre s’annonce difficile pour le FC Rouen car Lille est un adversaire coriace à domicile comme à l’extérieur.

Le technicien du FC Rouen 1899 a loué les qualités de cette équipe du LOSC. « C’est une équipe qui reste sur une série de 16 matches sans défaite, qui a fait des matchs incroyables en Ligue des Champions, qui a battu le Real Madrid et vient de faire un match nul incroyable à Marseille. Tous les feux sont au vert chez eux. », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, mobilise ses hommes pour battre le FC Rouen. « Pour l’instant, cette semaine, je n’ai pas vu de signaux faibles à l’entraînement. Après, c’est un match de football, on sait comment cela peut se passer à l’extérieur. À nous de bien nous préparer mentalement, d’être sérieux, et de ne surtout pas avoir de regret à la fin du match », a-t-il dit en conférence de presse.

Le point sur les groupes du FC Rouen 1899 et du LOSC

Le FC Rouen 1899 sera privé de plusieurs éléments clés pour cette rencontre. Les milieux Ouadah et Sahloune, blessés depuis quelques semaines, seront absents. L’international irakien Ahmad Yasser est suspendu. De plus, l’ailier Ferrah, prêté par Lille, n’est pas autorisé à jouer. Enfin, les blessures du latéral droit Aït-Moujane et de l’attaquant remplaçant Djibrail Dib viennent s’ajouter à la liste des indisponibilités.

De son côté, le LOSC devra composer sans les blessés de longue date Umtiti, Bentaleb, Santos, Mbappé et Angel Gomes. André Gomes est forfait en raison d’une suspension. Edon Zhegrova n’est pas du voyage en raison de pépins physiques. Rafael Fernandes et Akim Zedadka n’ont pas été convoqués pour cette affiche.

Face à une petite équipe du Rouen FC (National), le LOSC est capable de remporter la victoire et de continuer son aventure dans cette compétition.