OL Mercato : La liste des départs s’allonge, l’avenir de l’Olympique Lyonnais en jeu

Le mercato hivernal de l’OL s’annonce très agité en raison des restrictions imposées par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). La liste des joueurs susceptibles de quitter le club ou d’être transférés s’allonge.

Mercato : L’OL contraint de vendre ses stars !

L’OL est confronté à une situation financière critique qui l’oblige à procéder à un dégraissage massif de son effectif lors du prochain mercato. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a imposé au club rhodanien de réduire drastiquement sa masse salariale et de générer des liquidités importantes pour assurer sa pérennité. John Textor, le président de l’Olympique Lyonnais, est sous pression pour réaliser des transferts d’un montant total supérieur à 100 millions d’euros.

Qui sont les Lyonnais concernés en priorité

Plusieurs catégories de joueurs de l’OL sont concernés par ces départs potentiels. Les joueurs indésirables, ceux en fin de contrat et les prêts avec option d’achat sont les premières cibles.

Joueurs indésirables : Gift Orban, Anthony Lopes et Pau Akouokou. Joueurs en fin de contrat : Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico.

Joueurs prêtés à l’OL et ne rentrant pas dans les plans de Pierre Sage : Warmed Omari et Wilfried Zaha. Les autres catégories sont : Joueurs très en vue et susceptibles de partir en cas d’offre conséquente : Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Nemanja Matic.

Joueurs en perte de vitesse ou non retenus par le staff : Maxence Caqueret, Saïd Benhrama, Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi.

OL : John Textor attend des offres intéressantes

Pratiquement l’intégralité de l’effectif de l’OL pourrait être amenée à quitter le club si des offres satisfaisantes sont formulées. Cette situation est due à la menace de rétrogradation en Ligue 2 qui pèse sur l’Olympique Lyonnais en raison de ses difficultés financières. Le club de John Textor doit impérativement renflouer ses caisses pour éviter le pire.