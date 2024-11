OL Mercato : Après les sanctions, Cherki et Fofana prennent une décision catégorique

Face à une dette colossale, l’OL va certainement devoir vendre ses joueurs les plus courtisés cet mercato d’hiver ou celui d’été. Rayan Cherki et Malick Fofana, deux pépites de l’Olympique Lyonnais, font partie des noms cités. Et leur décision sur un éventuel transfert en janvier 2025 est connue. Elle est assez claire !

Alerte mercato : L’avenir de Cherki et Fofana se joue maintenant

L’OL est contraint de réduire la taille de son effectif afin de diminuer sa masse salariale, suite aux sanctions imposées par la DNCG. John Textor souhaite limiter le nombre de joueurs professionnels à 23 ou 24, au lieu des près de 30 actuels.

Les joueurs considérés comme indésirables et ceux percevant les salaires les plus élevés sont les premières cibles. Le président de l’Olympique Lyonnais est également attentif aux offres qui pourraient arriver pour les joueurs les plus courtisés, notamment Rayan Cherki (21 ans) et Malick Fofana (19 ans). Liverpool et le Bayer Leverkusen se sont d’ailleurs montrés intéressés par le premier.

Mardi, Foot Mercato a rapporté que John Textor aurait fixé le prix minimum de Rayan Cherki à 30 millions d’euros.

OL : Les deux pépites ne souhaitent pas quitter Lyon cet hiver

Toutefois, à un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato d’hiver, L’Équipe affirme que les deux jeunes talents lyonnais ne sont pas du tout disposés à quitter Lyon cet hiver. L’Espoir Français, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2026 en septembre dernier, souhaite naturellement terminer la saison en cours avec l’OL.

De même, l’international belge, arrivé à Lyon en janvier 2024 et en pleine progression, ambitionne de disputer la Ligue des Champions avec son club avant d’envisager un départ pour la Premier League, son championnat de rêve.