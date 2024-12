Mercato OM : Bouna Sarr de retour à Marseille cet hiver ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’international sénégalais, Bouna Sarr, fait des yeux doux à l’OM pour se relancer. Les dirigeants phocéens ne seraient pas favorables à son arrivée à Marseille cet hiver.

Mercato OM : Bouna Sarr fait un appel du pied à Marseille

Le défenseur sénégalais, Bouna Sarr, pourrait faire son retour en Ligue 1, notamment à l’OM cet hiver. L’international sénégalais est libre de tout engagement après son départ du Bayern Munich à la fin de son contrat. En raison de pépins physiques et de ses performances moins convaincantes, Bouna Sarr n’a pas pu obtenir une prolongation de contrat avec l’ogre bavarois.

Dans une interview accordée à Foot Mercato, le Sénégalais a dévoilé ses ambitions et a lancé un appel du pied à l’Olympique de Marseille. « Je peux apporter énormément à des clubs. Je me sens comme dans une seconde jeunesse… Je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur… Donc voilà, on patiente et on va s’adapter. », a-t-il déclaré.

Selon les informations de Le Phocéen, un retour de Bouna Sarr à l’OM n’est pas à l’ordre du jour. L’Olympique de Marseille dispose déjà de plusieurs options au poste de latéral droit et pourrait ne pas donner suite aux sollicitations de Bouna Sarr.

Durant son passage à Marseille de 2015 à 2020, l’international sénégalais a disputé au total 181 matchs avec l’OM et a inscrit 8 buts. En attendant de trouver un nouveau point de chute, Bouna Sarr continue de s’entraîner dur et reste confiant quant à son avenir.