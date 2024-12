ASSE-OM : Coupe de France, un retour et de nouveaux blessés à Saint-Etienne

Laurent Huard, l’entraîneur intérimaire de l’ASSE, a fait le point sur la situation médicale du groupe stéphanois, en vue du match de Coupe de France contre l’OM. Il a annoncé le retour d’un blessé, mais aussi deux nouvelles blessures.

ASSE : Pétrot et Amougou blessés, Nadé, Boakye et Moueffek trop justes

À la veille du choc entre l’ASSE et l’OM, les Verts sont confrontés à de nombreuses absences. Laurent Huard, entraîneur intérimaire, a annoncé que Léo Pétrot et Mathis Amougou, blessés face à Toulouse, ne pourront pas participer à la rencontre.

Mickaël Nadé, Augustine Boakye et Aïmen Moueffek, bien que de retour à l’entraînement, sont encore trop justes physiquement. À ces absences s’ajoutent celles de longue date de Ben Old, Yvann Maçon et Ibrahima Wadji.

Saint-Etienne : Briançon va rejouer, Maubleu titulaire contre Marseille

Une bonne nouvelle cependant : Anthony Briançon, rétabli de sa longue blessure et de sa récente indisposition (il était malade contre Toulouse), fera son retour sur les terrains. Il jouera son premier match de la saison. « Nous allons lui donner du temps de jeu », a déclaré Laurent Huard.

Après avoir purgé deux matchs de suspension, Mathieu Cafaro est aussi de retour. Autre changement notable : Brice Maubleu prend la place de Gautier Larsonneur dans les cages stéphanoises, une décision prise en amont de ce match.

Interrogé sur les chances de l’ASSE face à l’Olympique de Marseille, Laurent Huard a reconnu la difficulté de la tâche : « La marche est haute, mais nous sommes déterminés à poser des problèmes à l’OM. »