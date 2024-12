La dernière défaite du Havre AC en Coupe de France (0-1) face à Saint-Brieuc a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Elle a provoqué la colère de Mathieu Bodmer, directeur sportif du club, qui n’a pas mâché ses mots dans les vestiaires.

Un mercato hivernal sous tension pour le Havre AC

L’année 2024 a été une véritable catastrophe pour le Havre AC. Terminant à une inquiétante 16ᵉ place en Ligue 1, à deux doigts de la relégation, le club normand n’a pas répondu aux attentes de ses dirigeants. Ces derniers espéraient un rebond pour la saison 2023-2024, mais les résultats restent loin des objectifs fixés.

Durant la première moitié de la saison 2024-2025, le bilan est tout aussi alarmant. Le Havre AC n’a remporté que 4 matchs sur 15 en championnat, tout en concédant 14 défaites, incluant celle contre Saint-Brieuc en Coupe de France. Ce piètre parcours place le club à la 17ᵉ position du classement de Ligue 1, avec seulement 12 points, en pleine zone rouge.

Mercato Havre AC : Mathieu Bodmer ouvre la porte à un remaniement hivernal 3

Mathieu Bodmer hausse le ton : « Les portes sont ouvertes »

Face à cette spirale négative, supporters et dirigeants réclament une prise de conscience immédiate de la part des joueurs. Après l’élimination en Coupe de France, Mathieu Bodmer a pris la parole dans les vestiaires, avec un discours tranchant destiné à secouer son effectif.

« Les joueurs qui ne veulent plus revenir au club en 2025 n’ont qu’à lever la main. On trouvera des solutions. On a manqué de respect au club et aux supporters. L’année civile a été proche de la catastrophe », a-t-il déclaré.

Ce message clair montre que la direction n’hésitera pas à procéder à des changements drastiques lors du mercato hivernal. Avec Didier Digard à la tête de l’équipe, le Havre AC doit désormais redoubler d’efforts pour inverser la tendance et entamer la reprise du championnat sous de meilleurs auspices.