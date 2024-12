PSG Mercato : Galatasaray lâche une bombe pour Victor Osimhen !

Alors que le PSG a contacté Victor Osimhen en vue d’un transfert lors de ce mercato hivernal, Galatasaray ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement. Explications.

PSG Mercato : Le Paris SG n’a pas renoncé à Victor Osimhen

Avec le départ à venir de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup pour renforcer son attaque durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques jours. Si les noms de Marcus Rashford et Viktor Gyökeres reviennent régulièrement ces dernières semaines, le PSG n’aurait pas abandonné la piste menant à Victor Osimhen.

D’après RMC Sport, l’international nigérian aurait ainsi « été contacté par les dirigeants du PSG. Il connait l’intérêt du club et n’y est pas insensible même s’il se sent bien en Turquie où il a particulièrement bien été accueilli. » Toutefois, l’affaire est complexe puisque Luis Enrique, qui s’était opposé à l’arrivée du joueur l’été passé, pourrait rester sur la même position et privilégier un autre profil pour renforcer l’attaque parisienne.

Sans compter que Victor Osimhen, qui a disputé dix matchs du championnat turc cette saison et quatre de Ligue Europa, appartient toujours au SSC Naples, ce qui impliquerait donc une négociation à trois avec Galatasaray. Et visiblement, le club turc compte bien sur l’ancien buteur du LOSC dans la seconde partie d’exercice.

Galatasaray veut garder Victor Osimhen

Le Paris Saint-Germain pourrait être l’un des clubs les plus actifs lors du mercato hivernal. Le club de la capitale compte se renforcer en défense, mais aussi en attaque. Annoncé proche du PSG l’été dernier, Victor Osimhen a finalement rejoint Galatasaray, où il évolue en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de Naples.

Toutefois, ces derniers jours, le nom de l’attaquant nigérian refait surface en vue d’une possible arrivée cet hiver dans la capitale française. Une opération qui s’annonce complexe, mais qui pourrait séduire le Ballon d’Or africain 2023. Néanmoins, l’actuel avant-centre du club turc semble avoir pris une décision quant à son avenir proche. Selon l’entraîneur du club, Okan Buruk, le natif de Lagos souhaiterait rester au moins jusqu’à la fin de la saison chez le leader du championnat de Turquie.

« Nous aimerions l’acheter. Notre président et nos managers disent la même chose, mais il est important de laisser l’esprit du joueur tranquille pendant que la saison continue. Osimhen veut être avec nous jusqu’à la fin de la saison », a déclaré le technicien turc dans des propos rapportés par le média Fanatik. Le Paris SG va donc devoir tirer une croix sur ce dossier pour ce mercato hivernal.