Angers SCO : Alexandre Dujeux revient sur une année 2024 mouvementée

L’année 2024 a été marquée par des sentiments mêlés pour Alexandre Dujeux : tristesse, amertume, mais aussi soulagement. L’entraîneur français de 48 ans a traversé des épreuves difficiles, notamment sur le plan personnel, mais a trouvé la force de tenir grâce à son équipe.

Alexandre Dujeux : fier d’avoir surmonté les épreuves

Le football a parfois le pouvoir de réconforter et de redonner le sourire. C’est le cas pour Alexandre Dujeux, profondément touché par le décès de sa femme à la fin de l’année 2023, juste avant Noël. Cette tragédie a laissé l’entraîneur d’Angers SCO dans un grand désarroi. Malgré cette perte immense, il a su trouver la force nécessaire pour guider son équipe, permettant à Angers de terminer deuxième de la Ligue 2 et de retrouver la Ligue 1.

Dans une interview accordée à Ouest-France, Alexandre Dujeux a évoqué cette période difficile et son soulagement d’avoir pu surmonter ces épreuves : « C’est une année qui a été dure pour moi et mes enfants. Très, très, très dure […]. Mais je me suis levé tous les matins pour faire face à mon groupe et l’emmener le plus haut possible. Je suis très fier de ça. La vie m’a appris qu’il fallait profiter. Mon idée directrice a été de valoriser l’aventure humaine et sportive. Et si je fais ça, je serai très heureux par rapport à l’année que je viens de vivre. Très, très heureux. »

Un hommage à ses joueurs

L’entraîneur a également salué l’engagement de ses joueurs, qui ont joué un rôle essentiel dans sa reconstruction personnelle : « Je ne pensais pas qu’on pouvait souffrir autant, mais c’est grâce au football et à ce groupe fantastique que j’ai tenu […]. Le dépit, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, ce n’est pas trop ma nature. Je me bats. J’aime ce groupe, ces garçons, je pense qu’ils peuvent faire encore mieux », a-t-il confié.

Malgré un début de saison difficile, Angers SCO, sous la direction de Dujeux, occupe actuellement la 15e place de Ligue 1 avec 13 points à la mi-saison. L’entraîneur sait que la seconde moitié de la saison sera cruciale pour éloigner son équipe de la zone de relégation.