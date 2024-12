Mercato RC Lens : Le RCL accélère pour recruter Samuel Mbangula

Le RC Lens bouge discrètement les lignes pour s’attacher les services de l’attaquant belge de la Juventus, Samuel Mbangula. Le RCL va bientôt déposer une offre pour le joueur.

Mercato RC Lens : Samuel Mbangula, la piste belge pour relancer l’attaque du RCL ?

Le RC Lens, confronté à une série de blessures en attaque, pourrait bien se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Un nom revient avec insistance du côté de l’Italie : celui de Samuel Mbangula, jeune ailier belge de la Juventus.

Les absences prolongées de Martin Satriano et Remy Labeau-Lascary ont fragilisé le secteur offensif des Sang et Or. Pour pallier ce vide, le RC Lens multiplie les pistes. Selon les informations de Jeunes footeux, le nom de Samuel Mbangula, jeune prodige belge de la Juventus, serait sur les tablettes des dirigeants du RC Lens.

Agé de 20 ans, l’ailier droit, formé au Club Bruges, peine à s’imposer en Italie en raison de la forte concurrence en attaque au sein de la Vieille Dame et serait prêt à rejoindre une nouvelle formation pour continuer sa progression.

Cette saison, Samuel Mbangula a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues avec la Juventus et a inscrit deux buts. Une statistique peu encourageante, mais qui séduit les Sang et Or. Les dirigeants du RC Lens préparent une offre pour la pépite belge.

La source indique que compte tenu de la situation financière du club artésien, un prêt avec option d’achat pourrait être une solution envisageable. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande de Samuel Mbangula est estimée à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.