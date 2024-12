ASSE : Sissoko suspendu, mais des retours importants à l’AS Saint-Etienne

Alors que l’ASSE vient d’officialiser la lourde sanction écopée par Ibrahim Sissoko, une bonne nouvelle vient atténuer l’effet du gros coup de massue de la FFF sur les Verts. Plusieurs joueurs remis de leurs blessures ont fait leur retour à l’entraînement ce lundi.

AS Saint-Etienne : Ibrahim Sissoko suspendu 5 matchs !

L’ASSE ne pourra pas compter sur Ibrahim Sissoko pour les cinq prochains matchs consécutifs de l’équipe stéphanoise en Ligue 1. Il est suspendu par la Fédération Française de Football (FFF) suite au carton rouge reçu contre l’OM en Coupe de France, le dimanche 22 décembre. L’attaquant de pointe de Saint-Etienne avait été exclu pour un coup au visage du capitaine des Phocéens, Leonardo Balerdi, laissant l’AS Saint-Etienne à dix contre onze après seulement vingt et une minutes de jeu.

L’international malien ne rejouera que le 9 février face au Stade Rennais, lors de la 21e journée de Ligue 1. La longue absence d’Ibrahim Sissoko va forcément impacter le groupe d’Eirik Horneland, car il est, avec Lucas Stassin, l’un des deux seuls avant-centres des Verts.

Bonne nouvelle pour l’ASSE : 7 blessés de retour !

En revanche, le nouvel entraîneur de l’ASSE peut compter sur le retour de la majorité des joueurs blessés et indisponibles ces dernières semaines. D’après les informations du Peuple Vert, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Léo Pétrot, Augustine Boakye, Mathis Amougou, Florian Tardieu et Pierre Cornud ont tous participé à la séance d’entraînement de ce jour. Il ne reste plus qu’Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit à l’infirmerie. Evidemment, en plus des blessés de longue date : Yvann Maçon et Ben Old.

C’est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, qui a entamé, dimanche, la préparation du match contre le Stade de Reims, sa première sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne. Une interrogation demeure toutefois : quel sera leur niveau dans cinq jours, après plusieurs jours, voire des semaines d’arrêt pour certains ?