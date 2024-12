Mercato : Donnarumma sur le départ ? Le PSG vise un autre gardien italien

Alors que les négociations entre le PSG et Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat sont au point mort, la presse italienne annonce un intérêt du club de la capitale pour un autre gardien de la Nazionale.

Donnarumma – PSG : La prolongation bloquée par un désaccord salarial ?

Remis en question par Luis Enrique cette saison, Gianluigi Donnarumma s’interroge sur son avenir, à un an et demi de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations de L’Équipe, le portier italien privilégie toujours une prolongation au PSG, mais les négociations entre les parties sont actuellement au point mort, notamment en raison de désaccords salariaux.

Selon le quotidien sportif, le PSG propose à son gardien un contrat de « nouvelle génération », semblable à ceux signés par les joueurs arrivés au club depuis l’arrivée de Luis Campos à Paris en 2022. Ces contrats prévoient une part de salaire variable en fonction du nombre de matchs disputés, pouvant représenter jusqu’à un tiers des revenus.

Donnarumma, arrivé libre à l’été 2021 sous l’ère Leonardo, bénéficie d’un salaire évolutif au fil des saisons, estimé actuellement à environ 10 millions d’euros par an. Le Paris SG lui propose désormais un salaire incluant une part variable, dont le montant serait inférieur à ses revenus actuels, selon la source nationale. C’est ce désaccord financier qui freine les négociations depuis des mois entre le joueur, son agent et le club de Nasser Al-Khelaïfi.

La deuxième partie de saison du PSG permettra aux deux parties de clarifier leurs positions et de renforcer leurs arguments en vue des prochaines discussions. L’Équipe confirme en tout cas que si Gianluigi Donnarumma ne prolonge pas dans les mois à venir, un transfert est envisageable à l’été 2025, à un an de l’expiration de son contrat actuel. Dans l’éventualité d’un tel scénario, les dirigeants parisiens scruteraient déjà le marché des gardiens de but.

Marco Carnesecchi à la place de Donnarumma au Paris SG ?

Si le dossier s’enlisait, un transfert de Donnarumma l’été prochain, à un an de l’échéance de son contrat, n’est pas à exclure. Le PSG pourrait alors se mettre en quête d’un nouveau gardien, surtout si Arnau Tenas, qui n’a pas disputé une seule minute cette saison, venait également à partir dans les prochains mois. D’ailleurs, le Corriere dello Sport assure que le Paris Saint-Germain pourrait ainsi s’intéresser l’été prochain à Marco Carnesecchi, imparable dans les cages de l’Atalanta Bergame.

🧤Le PSG suivrait Marco Carnesecchi, gardien de la Dea. Arsenal serait également dessus. Selon plusieurs sources, ce dossier pourrait se jouer aux alentours des 40 à 50 millions d’euros.



🗞 CorSport 🇮🇹 pic.twitter.com/ARFnHKQbGe — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) December 29, 2024

Représenté par les mêmes agents que Riccardo Calafiori, le défenseur italien d’Arsenal, Carnesecchi serait également dans le viseur des Gunners, selon le quotidien transalpin. Courtisé par la Juventus Turin l’été dernier, le portier de 24 ans est sous contrat avec le club de Bergame jusqu’en juin 2026. Selon le Corriere dello Sport, sa valeur marchande est fixée entre 40 et 50 millions d’euros. Une somme importante pour un gardien qui a été convoqué plusieurs fois en sélection italienne, sans toutefois avoir encore joué avec la Nazionale.