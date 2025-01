Mercato PSG : Un prétendant insiste pour déloger Milan Skriniar de Paris

Milan Skriniar, le défenseur central du PSG, semble de plus en plus proche d’un départ dès le mercato hivernal. L’international slovaque pourrait rejoindre Galatasaray.

Mercato PSG : Milan Skriniar sur le départ du Paris SG, Galatasaray en pole position pour le recruter

Le défenseur slovaque, Milan Skriniar, est en grande difficulté au PSG depuis le début de cette saison et devra chercher un nouveau point de chute pour se relancer. L’ancien joueur de l’Inter Milan n’entre pas dans les plans de Luis Enrique en raison de ses performances moins convaincantes.

Son temps de jeu s’est considérablement réduit cette saison, et il n’a disputé que cinq matchs de Ligue 1 avec le Paris SG. Les blessures ont ralenti son élan et poussent le PSG à envisager un départ dès cet hiver.

L’un des prétendants sérieux de Milan Skriniar est Galatasaray. Le club turc serait en pleine négociation avec le PSG pour un prêt avec option d’achat du Slovaque. Selon Tranfertmarkt.de, les discussions seraient à un stade très avancé, et les deux clubs ainsi que le joueur travailleraient activement à trouver un accord définitif. Les médias turcs évoquent même un éventuel accord de principe, mais rien n’est encore définitif.

Âgé de 29 ans, Skriniar est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028. Sa valeur marchande, qui avait atteint 50 millions d’euros lors de son transfert à Paris en 2023, a fondu comme neige au soleil et est désormais estimée à 15 millions d’euros. Le PSG et Galatasaray poursuivent les discussions et pourraient bientôt trouver un accord définitif.