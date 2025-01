Mercato FC Nantes : Une franchise américaine débarque pour Ignatius Ganago

Annoncé sur la liste des potentiels départs du FC Nantes cet hiver, Ignatius Ganago se dirige vers les États-Unis. Une franchise américaine est en pleine négociation avec les dirigeants du FCN pour le transfert de l’international camerounais.

Mercato FC Nantes : Une porte de sortie s’offre à Ignatius Ganago au FCN

Le FC Nantes pourrait perdre l’un de ses attaquants lors du mercato hivernal. Selon les informations de L’Équipe, Ignatius Ganago serait sur le point de s’envoler pour les États-Unis et rejoindre le New England Revolution en MLS.

Les négociations entre le FC Nantes et cette franchise américaine seraient en bonne voie. Une offre alléchante du New England Revolution serait sur la table. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. Arrivé au FC Nantes en provenance du RC Lens à l’été 2022, Ignatius Ganago n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire indiscutable chez les Canaris.

Dérangé par les blessures, notamment une rupture des ligaments croisés du genou qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison dernière, il n’a disputé que 55 matchs toutes compétitions confondues en deux ans et demi.

En manque de temps de jeu, Ignatius Ganago chercherait désormais à quitter le FC Nantes et rejoindre un nouveau club cet hiver. Évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt, Ignatius Ganago pourrait donc rapidement quitter la Beaujoire si New England Revolution et le FC Nantes parviennent à trouver un accord définitif.

Un autre prétendant suit aussi de près la situation d’Ignatius Ganago. Selon les informations du média camerounais 237foot, le Panathinaïkos se positionne aussi pour recruter le joueur nantais.