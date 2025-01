OL Mercato : Offensive de l’Olympique Lyonnais pour Thiago Almada et Luiz Henrique

L’OL est interdit de recrutement, mais John Textor souhaite renforcer son équipe cet hiver. Il serait prêt à négocier avec la DNCG pour faire venir Thiago Almada et Luiz Henrique, deux joueurs de Botafogo, à Lyon.

Mercato : L’Olympique Lyonnais a entamé son dégraissage

L’OL traverse un mercato hivernal particulièrement mouvementé, directement impacté par les sanctions de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Le club rhodanien est contraint de réduire drastiquement sa masse salariale, ce qui entraîne un dégraissage massif de son effectif.

Parmi les départs les plus notables, on compte celui d’Anthony Lopes, gardien emblématique du club, qui a rejoint le FC Nantes. Gift Orban et Jeffinho ont également quitté l’Olympique Lyonnais respectivement pour Hoffenheim et Botafogo, où ce dernier était prêté depuis le début de l’année dernière. D’autres départs sont à prévoir dans les prochains jours.

OL : Textor veut négocier les arrivées de Thiago Almada et Luiz Henrique avec la DNCG

Paradoxalement, alors que l’OL cherche à alléger son effectif pléthorique, son propriétaire, John Textor, envisage de renforcer son équipe avec deux joueurs qui ont brillé sous les couleurs de Botafogo : Thiago Almada et Luiz Henrique. Ces deux talents ont largement contribué aux succès du club brésilien, remportant notamment le championnat et la Copa Libertadores.

Selon les informations de L’Équipe, John Textor souhaiterait obtenir l’accord de la DNCG pour recruter Thiago Almada sous la forme d’un prêt gratuit de six mois. Cette formule permettrait au club lyonnais de contourner les sanctions financières imposées par le gendarme du football français.

Pour Luiz Henrique, le dossier s’annonce plus complexe. Le dirigeant américain devra trouver une solution financière alternative afin de boucler ce transfert. Si l’OL ne parvient pas à céder d’autres joueurs à gros salaires, il sera difficile d’enrôler le buteur brésilien.