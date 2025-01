Arrivé au Toulouse FC en septembre 2023, Aron Donnum s’est imposé comme l’un des piliers du club grâce à ses performances remarquables. Après avoir disputé la Ligue Europa la saison dernière, le milieu de terrain norvégien ambitionne de retrouver cette prestigieuse compétition dès la saison prochaine.

Aron Donnum rêve d’un retour en Europe

« L’Europe ? L’an dernier, on a joué en Ligue Europa. C’était un grand moment. J’ai adoré ces gros matchs, et nous avons marqué l’histoire contre Liverpool. Nous aurions également dû battre Benfica, car nous avons mieux joué qu’eux. Mais notre objectif est clair : retrouver l’Europe, sans pour autant en faire une obsession. Ce qui compte, c’est de se concentrer sur chaque match, car c’est la clé pour atteindre cet objectif », a déclaré Aron Donnum en conférence de presse, à l’approche de la rencontre contre le RC Lens.

Pour le Norvégien, l’essentiel est de maintenir une dynamique collective positive : « Je ne demande rien au Père Noël, mais j’espère que mes coéquipiers et tout le staff continueront à travailler avec la même énergie. C’est l’un des meilleurs groupes de ma carrière. Tout le monde communique et s’entraîne de manière exemplaire. Si nous poursuivons dans cette voie, de belles choses nous attendent. »

Toulouse FC : Aron Donnum réaffirme ses ambitions européennes 3

« Mon objectif principal est d’aider l’équipe »

En plus de ses ambitions collectives, Aron Donnum nourrit également des objectifs individuels, notamment améliorer ses statistiques offensives :

« J’aimerais marquer plus de buts, évidemment, mais je joue désormais dans une position plus éloignée des buts adverses. Mon rôle est donc différent. Pour les passes décisives, je me concentre particulièrement sur les Expected Assists (passes décisives attendues). J’ai effectué des passes qui auraient dû se transformer en buts, mais cela n’a pas toujours été le cas. Bien sûr, je veux faire mieux. »

Cependant, Donnum reste pragmatique et insiste sur sa priorité : aider le Toulouse FC. « si ce n’est pas une obsession pour moi, mon objectif principal est de contribuer au succès collectif. Et, avec un peu d’humour, je vais parler à mes coéquipiers pour qu’ils améliorent leur finition (rires) », a-t-il ajouté.