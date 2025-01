ASSE Mercato : Retour imminent d’Irvin Cardona à l’AS Saint-Etienne ?

L’ASSE envisagerait de faire revenir Irvin Cardona (27 ans) à Saint-Etienne. Le buteur, qui avait été décisif lors de la remontée des Verts en Ligue 1 la saison dernière, est actuellement prêté à Barcelone.

Mercato : Irvin Cardona de retour pour sauver l’ASSE ?

À la recherche d’un buteur cet hiver, l’ASSE envisagerait sérieusement de rapatrier Irvin Cardona. Prêté par Augsbourg à l’Espanyol de Barcelone, l’attaquant français pourrait ainsi faire son retour dans le Forez.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction stéphanoise serait sur le point de finaliser ce transfert. L’insider assure que l’accord devrait être scellé dans les prochains jours, sauf retournement de situation inattendu.

Le board stéphanois est sur le point de finaliser le retour d’Irvin Cardona à Saint-Étienne !!



Bien que lié à l’Espanyol Barcelone jusqu’en juin 2025, Irvin Cardona ne bénéficie que de peu de temps de jeu en Liga. N’ayant été titularisé que cinq fois en quinze matchs, l’avant-centre formé à l’AS Monaco pourrait saisir cette opportunité de retrouver un terrain où il s’était épanoui pendant la deuxime moitié de la saison dernière.

Cardona, le buteur de la montée de Saint-Etienne en Ligue 1

En effet, lors de son précédent passage à Saint-Etienne, entre janvier et juin 2024, Cardona avait largement contribué à la montée des Verts en Ligue 1. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs en Ligue 2, play-off et barrages confondues, il avait rapidement séduit les supporters stéphanois. L’ASSE avait d’ailleurs tenté de le conserver définitivement à l’issue de son prêt réussi, mais sans succès.