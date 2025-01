ASSE Mercato : Course contre la montre pour un renfort à Saint-Etienne avant le FC Nantes

L’ASSE est plus que jamais proche de finaliser l’arrivée de sa première recrue du mercato hivernale. Les dirigeants stéphanois redoublent d’efforts pour que le nouveau joueur soit qualifié à temps afin de pouvoir disputer le match face au FC Nantes, dimanche prochain.

Mercato : L’ASSE accélère pour aligner Irvin Cardona contre le FC Nantes

L’ASSE devrait finaliser ses premiers renforts de la fenêtre hivernale dès cette semaine. Un attaquant est particulièrement attendu pour renforcer l’effectif avant la réception du FC Nantes.

Irvin Cardona, prêté aux Verts entre janvier et juin 2024, est tout proche d’un retour définitif dans le Forez. Il avait largement contribué à la remontée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 l’été dernier, grâce à ses 10 buts et 3 passes décisives.

Les négociations avec le FC Augsbourg, club détenteur de ses droits jusqu’en 2027, sont sur le point d’aboutir. Un contrat de deux ans et demi serait d’ores et déjà évoqué pour l’attaquant en diffculté à l’Espanyol de Barcelone où il est prêté.

Selon L’Equipe, Ivan Gazidis et les dirigeants stéphanois se sont fixés un délai très court de quarante-huit heures pour boucler ce dossier et permettre à Irvin Cardona d’être qualifié pour le match face aux Canaris, dimanche prochain. L’ASSE est donc lancée dans une course contre la montre pour s’attacher les services de l’attaquant de 27 ans.