PSG Mercato :50M€ ! Le Paris SG tient un joueur exceptionnel en attaque

Pour renforcer son effectif dans l’optique d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG a recruté Bradley Barcola à l’été 2023. Et le moins que l’on peut dire, c’est que l’ancien attaquant de l’OL a séduit son entraîneur au Paris SG, Luis Enrique.

PSG Mercato : En difficulté, Barcola reçoit le soutien total de Luis Enrique

Muet depuis deux mois et bloqué à 10 buts et 2 passes décisives cette saison, Bradley Barcola traverse une période compliquée au Paris Saint-Germain. Lors du match contre l’AS Saint-Étienne, dimanche soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’ailier de 23 ans aurait pu briser sa série noire, mais sa superbe action dans la surface stéphanoise, conclue par un but, a été refusé par l’arbitre de la rencontre pour une faute contestable. Malgré les critiques, l’international français peut compter sur le soutien de son entraîneur Luis Enrique, qui a tenu à rappeler que l’apport de son joueur va bien au-delà des statistiques.

Luis Enrique : « Il est sensationnel, exceptionnel »

Alors que Khvicha Kvaratskhelia s’apprête à débarquer en provenance du Napoli, Bradley Barcola peut compter sur Luis Enrique pour continuer à lui donner du temps de jeu au sein de l’équipe du PSG. Présent en conférence de presse dimanche après la victoire de ses hommes contre l’ASSE, le coach parisien a dit tout le bien qu’il pense de Barcola.

« Comme vous le dites, c’est une question de confiance. C’est un joueur exceptionnel, sensationnel, et il est le même qu’au début de saison. En ce moment, il ne marque pas de buts, mais cela ne signifie pas que c’est un mauvais joueur. C’est un joueur exceptionnel, celui que nous avons fait signer de Lyon en raison de ses qualités et de ses caractéristiques », a déclaré le technicien espagnol du Paris SG avant de donner sa solution pour permettre au joueur de retrouver son meilleur niveau.

Bradley Barcola

« Actuellement, il manque de confiance, c’est vrai. Il ne marque pas, mais l’important, c’est sa contribution à l’équipe, comme on l’attend des joueurs offensifs. Il ne marque pas, mais il délivre des passes décisives et progresse dans le travail défensif. Nous sommes une équipe et nous nous adaptons aux joueurs, nous les aidons à retrouver la confiance. Ce n’est pas sa meilleure période, mais il va revenir au sommet, car c’est un grand joueur », a ajouté Luis Enrique.