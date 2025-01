Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal adresse un message fort en soutien à Niklas Schmidt

Au Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal s’impose de plus en plus comme un leader respecté. Dimanche dernier, avant le match contre le RC Strasbourg, l’ailier marocain a pris la parole pour motiver ses coéquipiers et exprimer son soutien à Niklas Schmidt, blessé pour une longue durée.

Zakaria Aboukhlal mobilise l’équipe pour Niklas Schmidt

Niklas Schmidt, milieu relayeur allemand de 26 ans, n’a plus disputé de match avec le Toulouse FC depuis la victoire (2-1) contre l’AS Saint-Étienne. Le joueur est indisponible après avoir subi une grave blessure : une rupture des ligaments croisés. Cette blessure le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Malgré son absence, Schmidt reste un élément apprécié et respecté par ses coéquipiers. Avant la rencontre face au RC Strasbourg, Zakaria Aboukhlal a été désigné pour motiver l’équipe en évoquant cette situation difficile. Avec beaucoup d’émotion, il a livré un discours fédérateur :

« Les gars, vous le savez tous : hier, Schmidt… Blessure difficile. Je peux vous le dire, l’année dernière j’ai eu la même. C’est la pire que vous puissiez avoir dans votre carrière de footballeur. Je vous le jure. Maintenant, il se sentira triste pendant quelques mois. Le coach nous a montré un message ce matin, et vous avez vu à quel point il aime notre équipe. On est une famille. »

Zakaria Aboukhlal a également exhorté ses coéquipiers à remporter le match pour soutenir Niklas Schmidt : « La seule chose que l’on peut faire pour lui montrer de l’amour, c’est de gagner aujourd’hui. Et c’est juste un tout petit peu, parce que c’est très dur pour lui. Allez les gars ! »

Une défaite, mais un rôle de leader confirmé pour Aboukhlal

Malgré cet élan de solidarité, le Toulouse FC s’est incliné 1-2 face au RC Strasbourg. Cependant, Zakaria Aboukhlal a montré l’étendue de son leadership. En l’absence de cadres comme Vincent Sierro et Djibril Cissé, l’ailier marocain de 24 ans a pris ses responsabilités sur le terrain et s’est même impliqué dans l’unique but du TFC, finalement attribué comme un contre son camp. Le Toulouse FC espère rebondir lors du prochain match et offrir une victoire symbolique à Niklas Schmidt, pour montrer que l’esprit d’équipe et la solidarité restent les piliers du club.