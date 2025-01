Mercato OM : Mehdi Benatia défie l’AC Milan pour un défenseur

Le nouveau directeur de l’OM, Mehdi Benatia, est sur tous les fronts en ce mois de mercato. Il s’est lancé aux trousses d’un défenseur convoité par l’AC Milan.

Mercato OM : Mehdi Benatia fonce sur Jackson Tchatchoua, mais…

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato hivernal. Après l’arrivée de Luiz Felipe en défense centrale, le club phocéen s’attaque désormais au recrutement d’un latéral. Et c’est du côté de la Belgique que les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu.

La Gazzetta Dello Sport rapporte en effet que Jackson Tchatchoua, le jeune défenseur du Hellas Vérone est devenu une priorité pour Mehdi Benatia. Le directeur sportif de l’OM est séduit par le profil du joueur de 22 ans, réputé pour sa solidité défensive, sa vitesse et ses qualités offensives. Ses prestations en Serie A n’ont pas laissé indifférents les recruteurs marseillais.

Attention à la concurrence de l’AC Milan

Jackson Tchatchoua comptabilise 1 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres disputées cette saison. Toutefois, l’OM ne sera pas seul sur ce dossier. L’AC Milan et l’Udinese, deux clubs italiens réputés pour leur flair sur le marché des jeunes talents, sont également intéressés par le profil du Camerounais. Cette concurrence européenne risque de compliquer la tâche des Marseillais qui devront faire face à des offres potentiellement plus alléchantes.

https://twitter.com/MilanPosts/status/1877852686881534396

Pour Mehdi Benatia, l’arrivée de Tchatchoua serait une opération gagnant-gagnant. Non seulement le club renforcerait un poste clé, mais il s’assurerait également les services d’un jeune joueur à fort potentiel, capable d’évoluer dans un grand championnat. Néanmoins, convaincre Hellas Vérone de céder son défenseur en plein milieu de saison ne sera pas une mince affaire.