Dans l'obligation de remplacer Loïs Openda durant le mercato estival, le RC Lens étudie plusieurs pistes, et vise un milieu offensif de l'AC Milan.

Mercato RC Lens : Charles De Ketelaere dans le viseur du RCL

Orphelin de Loïs Openda depuis son récent départ à Leipzig, le RC Lens travaille par le biais de ses dirigeants pour le remplacer assez rapidement. Dernièrement, les Sang et Or se sont intéressés au dossier Levi Garcia, attaquant de l'AEK Athènes, mais cette piste est pour le moment trop onéreuse car les dirigeants grecs demandent pas moins de 35 millions d'euros pour lâcher leur buteur.

De ce fait, le RCL aurait activé une autre piste menant à un attaquant polyvalent de l'AC Milan. Capable de jouer également au poste de milieu offensif, Charles De Ketelaere ne devrait pas s'éterniser en Italie, et les dirigeants lensois comptent bien saisir l'opportunité, à en croire les informations dévoilées par Tuttosport. Auteur de 40 matchs la saison dernière pour sa première année en Lombardie, l'attaquant belge n'a pas inscrit le moindre but, délivrant une seule passe décisive sur la totalité de l'exercice. Le board milanais veut donc lui trouver une porte de sortie cet été, et compte bien récupérer une jolie somme d'argent.

Aston Villa, Leipzig et le PSV également sur le dossier

La concurrence est déjà très rude pour l'attaquant milanais Charles De Ketelaere. Toujours selon les informations divulguées par Tuttosport, le RB Leipzig, Aston Villa et le PSV Eindhoven seraient eux aussi positionnés sur le dossier, bien décidés à s'attacher les services du joueur de 22 ans. La source indique par ailleurs que ce sont les Neerlandais qui tiendraient la corde à l'heure actuelle pour Charles De Ketelaere, mais que les modalités de transfert qu'ils proposent ne correspondent pas aux exigences milanaises. En effet, le PSV veut un prêt avec option d'achat, tandis que l'AS Milan veut un transfert sec d'au moins 28 millions d'euros.